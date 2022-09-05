“الموارد البشرية” تحصل على شهادة الأيزو في معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بإدارة العناية بالعملاء التابعة لوكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي، على شهادة الأيزو “ISO10002:2018” لمعالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء؛ وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها.
وتمكنت الوزارة من الحصول على هذه الشهادة، بعد أن قامت شركة “تي يو في أوستريا هيلاس TUV Austria” المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الأيزو بأعمال المراجعة لنظام رضا العملاء بالتعامل مع الشكاوى، والتأكد من امتثال الوزارة الكامل للإجراءات المتبعة في إدارة ومعالجة الشكاوى. وفق “أخبار 24”.
وأكد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، محمد الجاسر، أن الوزارة تهدف من حصولها على الأيزو إلى تحقيق التزاماتها، وتطبيق رؤيتها ورسالتها، واستراتيجيتها، خاصة أن نظام الأيزو في هذه الشهادة يوفر للعملاء الرضا المطلوب، عن طريق حل المشكلات، وزيادة القدرة على التخطيط، والتصميم، والتطوير، والتشغيل، وتحسين الخدمة.