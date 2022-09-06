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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان
06/09/2022   8:25 ص

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تكون الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان

جديد المحليات
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