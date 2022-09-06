عمر السومة يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الخلود

وجه محترف النادي الأهلي المعار لصفوف العربي القطري، السوري عمر السومة إلى ناديه وجماهيره عقب الفوز على الخلود.
وكتب السومة عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مبروك للأهلي ولجماهير الأهلي أول فوز وموفقين ياشباب في مشواركم بإذن الله”.
وحقق النادي الأهلي أول انتصاراته في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” عقب الفوز على نظيره الخلود بهدف دون رد. وفق “أخبار 24”.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الخلود عند 6 نقاط في المركز الثاني.
الف مبروك للاهلي ولجماهير الاهلي اول فوز وموفقين ياشباب في مشواركم باذن الله 💚
— Omar Al Somah (@omaralsomah) September 5, 2022