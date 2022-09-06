نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > عمر السومة يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الخلود
06/09/2022   8:22 ص

عمر السومة يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الخلود

+ = -
456

وجه محترف النادي الأهلي المعار لصفوف العربي القطري، السوري عمر السومة إلى ناديه وجماهيره عقب الفوز على الخلود.

وكتب السومة عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مبروك للأهلي ولجماهير الأهلي أول فوز وموفقين ياشباب في مشواركم بإذن الله”.

وحقق النادي الأهلي أول انتصاراته في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” عقب الفوز على نظيره الخلود بهدف دون رد. وفق “أخبار 24”.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الخلود عند 6 نقاط في المركز الثاني.

عمر السومة يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الخلود

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226189.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.