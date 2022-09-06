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جديد المحليات > بالفيديو.. محمد بن زايد يزور رائد الفضاء “النيادي” للاطمئنان على استعداده لمهمته الفضائية المرتقبة
06/09/2022   8:23 ص

بالفيديو.. محمد بن زايد يزور رائد الفضاء “النيادي” للاطمئنان على استعداده لمهمته الفضائية المرتقبة

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زار رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الاثنين)، منزل رائد الفضاء سلطان النيادي بمدينة العين.

واطمأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استعدادات النيادي لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تستمر 6 أشهر؛ كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة، كما تبادل مع النيادي وأفراد عائلته الأحاديث الودية.

ومن جانبه، أعرب النيادي عن سعادته واعتزازه بزيارة رئيس الدولة، مثمناً حرصه على متابعته الشخصية المتواصلة لاستعداداته للمهمة التاريخية.وفق “أخبار 24”.

وكان سلطان النيادي رائد فضاء احتياطياً لهزاع المنصوري في أول مهمة علمية إلى الفضاء لدولة الإمارات على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019 تحت شعار “طموح زايد”.

محمد بن زايد يزور رائد الفضاء "النيادي" للاطمئنان على استعداده لمهمته الفضائية المرتقبة

محمد بن زايد يزور رائد الفضاء "النيادي" للاطمئنان على استعداده لمهمته الفضائية المرتقبة

محمد بن زايد يزور رائد الفضاء "النيادي" للاطمئنان على استعداده لمهمته الفضائية المرتقبة

بالفيديو.. محمد بن زايد يزور رائد الفضاء “النيادي” للاطمئنان على استعداده لمهمته الفضائية المرتقبة

جديد المحليات
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