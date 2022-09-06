باناجيوتس تاختيديس يخطر الفيحاء بفسخ التعاقد من طرف واحد

أكدت إدارة نادي الفيحاء تسلمها خطابًا رسميًا يوم الخميس الماضي الموافق 1 / 9 / 2022م من المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم اليوناني باناجيوتس تاختيديس والذي تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي من طرف واحد.
وشدد نادي الفيحاء في بيان عبر “تويتر” : بناء على هذا الخطاب فقد قررت إدارة النادي إحالة خطاب اللاعب إلى الإدارة القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، وتقديم مرئياتها حياله، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حفظ حقوق النادي القانونية والمادية والمعنوية”.
وأوضح الفيحاء أن هذا البيان انطلاقًا من مبدأ الشفافية تجاه جماهير الفيحاء والمجتمع الرياضي عامة، وتأكيدًا على المبدأ الثابت للإدارة في المحافظة على حقوق النادي ومكتسباته. وفق “أخبار 24”.