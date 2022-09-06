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جديد المحليات > “التدريب التقني” يطلق مبادرة “رافد” لتسهيل انضمام المتدربين لسوق العمل
06/09/2022   1:24 م

“التدريب التقني” يطلق مبادرة “رافد” لتسهيل انضمام المتدربين لسوق العمل

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أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلياتها التقنية مبادرة “رافد” التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل.

وذكر محافظ المؤسسة، أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه المبادرة تأتي لتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا.

وأكد أن المبادرة تسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل وتوفير فرص عمل غنية ومتنوعة لهم بعد التخرج، داعيا المتدربين والمتدربات للاستفادة منها لتنمية قدراتهم والانخراط مبكراً في سوق العمل.وفق “أخبار 24”.

“التدريب التقني” يطلق مبادرة “رافد” لتسهيل انضمام المتدربين لسوق العمل

جديد المحليات
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