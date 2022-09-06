“التدريب التقني” يطلق مبادرة “رافد” لتسهيل انضمام المتدربين لسوق العمل

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلياتها التقنية مبادرة “رافد” التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل.
وذكر محافظ المؤسسة، أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه المبادرة تأتي لتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا.
وأكد أن المبادرة تسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل وتوفير فرص عمل غنية ومتنوعة لهم بعد التخرج، داعيا المتدربين والمتدربات للاستفادة منها لتنمية قدراتهم والانخراط مبكراً في سوق العمل.وفق “أخبار 24”.
#فيديو |
بهدف تنمية المهارات #الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج #التدريب_التقني تطلق مبادرة #رافد والتي تهدف الى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل أثناء التدريب عبر أنماط عمل مرنه و غير تقليدية.https://t.co/2XuhOD7q5P pic.twitter.com/Mk2r55DPoQ
— التدريب التقني (@tvtcweb) September 6, 2022