مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع معدلات التعافي

أظهرت بيانات وزارة الصحة استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، حيث انخفضت الإصابات الجديدة وكذلك الحالات الحرجة، فيما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس.
وسجلت الإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية انخفاضاً قدره 6 حالات مقارنةً بيوم أمس، لكنها بقيت فوق المئة لليوم الثاني بعدما ظلت دون هذا الحاجز لأكثر من أسبوعين، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 813986.
كما انخفضت الحالات الحرجة، حيث غادرت ثلاث حالات العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 39 حالة.
وشهدت الوفيات الناتجة عن كوفيد 19 استقراراً اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 3 وفيات جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9309 حالة وفاة.وفق “أخبار 24”.
في المقابل ارتفع أعداد المتعافين من الفيروس، بتماثل 127 شخصاً للشفاء، بزيادة قدرها 36 حالة عن أمس، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 801135 منذ بدء الجائحة في المملكة.