عودة ليالي الأبطال بمباريات قوية.. ريال مدريد يدافع عن لقبه وصدام مرتقب بين باريس ويوفنتوس

على أنغام نشيد “الشامبيونز” العريق، ووقع نغماته التي تلهب حماس الجماهير، يستعد عشاق كرة القدم العالمية لعودة ليالي الأبطال بمواجهات قوية.
فبعد غياب طويل للمتعة والتشويق، تعود اليوم (الثلاثاء) مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ التي تعد الأقوى عالميا، بمشاركة 32 فريقا مقسمة على 8 مجموعات.
وسيبدأ موسم دوري أبطال أوروبا الحالي مبكرا ومن المقرر أن ينتهي متأخرا بسبب إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.
وينطلق دور المجموعات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر بعد أن كان يبدأ منتصف الشهر ذاته، ويختتم في الثاني من نوفمبر بعد أن كان سابقا يمتد حتى ديسمبر. أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب “أتاتورك” الأولمبي في إسطنبول في 10 يونيو 2023.
رحلة الدفاع عن اللقب
ويحل حامل اللقب ريال مدريد الإسباني ضيفا على سلتيك الاسكتلندي اليوم (الثلاثاء) في مباراة تسلط إليها الأنظار بشكل كبير.
ويتطلع ريال مدريد، الذي توج بالبطولة الأوروبية خمس مرات خلال آخر تسعة مواسم، إلى تحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن اللقب الأوروبي تحت قيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، لكنه سيصدم بسيلتك وحماس جماهيره الدائم في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها الفريق حاليا بعد نتائجه المحلية الإيجابية وتصدره الدوري الاسكتلندي بالعلامة الكاملة.
تشيلسي ضيفا ثقيلا بكرواتيا
وفي كرواتيا، تفتتح مباريات دور المجموعات بمباراة تشيلسي الإنجليزي أمام مضيفه دينامو زغرب، حيث يسعى النادي الإنجليزي بقيادة الألماني توماس توخيل، للاستمرار في نتائجه الإيجابية بعد الفوز على وستهام يونايتد في اللقاء المحلي الأخير، ومحو آثار الهزيمة المفاجئة الأسبوع الماضي أما ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف، فيما يتسلح دينامو زغرب بعاملي الأرض والجمهور، حيث لم يخسر الفريق على ملعب “ماكسيمير ستاديون” في 19 مباراة بكل المسابقات.
آمال السيتي معلقة بهالاند
وتتسلط الأضواء بشكل كبير على مباراة إشبيلية الإسباني أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يعلق السيتي وجماهيره آمالاً عريضة على النجم النرويجي إرلينج هالاند الذي سجل بالفعل 27 هدفا في 25 مباراة بمنافسات الأندية الأوروبية، مع فرق مولده وسالزبورج وبوروسيا دورتموند.وفق “أخبار 24”.
صدام باريس ويوفنتوس
مواجهة أخرى من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، في مباراة تشهد مشاركة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي كان يتمتع بترحاب كبير من قبل النادي الفرنسي قبل انتقاله لفريق السيدة العجوز.
وعلى ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في دورتموند، سيكون على بوروسيا دورتموند التعامل مع حماس ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في مباراتهما بالمجموعة السابعة.
وفي افتتاح منافسات المجموعة السادسة، يأمل لايبزج الألماني في تعويض بدايته المتواضعة محليا عندما يلتقي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.
ميلان ونشوة الديربي
وتشهد المجموعة الخامسة لقاء ريد بول سالزبورج النمساوي مع ضيفه ميلان الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي حاليا بفارق الأهداف فقط خلف نابولي بعد خمس مراحل من المسابقة.
ويخوض ميلان المباراة بمعنويات هائلة بعد فوزه المثير على جاره إنتر ميلان (3 / 2) في مباراة “ديربي الغضب” التي جمعت بينهما السبت الماضي.