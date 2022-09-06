رسميا.. الهلال يبدأ إجراءاته القانونية تجاه منتهكي شعاره وعلامته التجارية

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة القانونية بالنادي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من منتهكي شعار النادي وعلامته التجارية.
وقال النادي في بيان رسمي، إن الإدارة القانونية رصدت انتهاك عدد من المنصات. باستخدامها للشعار والعلامة التجارية في منتجات مختلفة، حيث تعمل الإدارة على متابعة ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لحماية حقوق النادي وإحالة مخالفي الأنظمة والمنتهكين للجهات المختصة.
وأوضح الهلال في بيانه: “تهيب إدارة النادي بتعاون جماهير الهلال في رصد أي انتهاك أو استخدام غير مصرح لشعار النادي، وإرساله إلى البريد الإلكتروني Copyright@alhilal.com ليتسنى للإدارة التعامل مع المخالفين وفق الأنظمة، وبما يحمي حقوق النادي”.وفق “أخبار 24”.
ونوهت إدارة الهلال إلى إمكانية اقتناء منتجات النادي الرسمية عبر تطبيق “BLU STORE”، والمتاجر الأرضية للنادي، وموزعي المنتجات المرخصة، وأن اقتناء أي من المنتجات المخالفة، التي تقدمها المنصات غير المرخص لها، تمتد مسؤوليته القانونية إلى مستخدمي تلك المنتجات المخالفة.