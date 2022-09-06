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جديد المحليات > أمير عسير يتفقد عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال أبها
06/09/2022   1:23 م

أمير عسير يتفقد عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال أبها

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تفقد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ميدانيًا عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال أبها.

وذكرت إمارة المنطقة أن هذه الجولة الميدانية جاءت لمتابعة آلية الانضباط والجاهزية وفق دليل سمات ومهارات رجال الأمن، وتطبيق معايير المشهد الحضري لتحسين المقرات.

كما اطلع الأمير تركي بن طلال على آلية العمل وأبرز التحديات وطرق المعالجة، بجانب تفقد الجاهزية والقدرة الاستعابية لكل مركز.

وفق “أخبار 24”.

أمير عسير يتفقد عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال أبها

جديد المحليات
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