“الوزراء” يقر لائحة لجان إصلاح ذات البين وإنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.
وأطلع خادم الحرمين المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس الصين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية لمجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية؛ من إبراز جهودها في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار، وسد الفجوة الرقمية عبر مبادرات ومشروعات استراتيجية لربط العالم.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد، أن المجلس تابع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددًا دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه.
وبين أن المجلس عدّ دعم المملكة لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف “رينول 2 –”، وللعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر “زودياك”، امتدادًا لإسهاماتها المستمرة لجهود الوكالة ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، وتأكيدًا على مواقفها تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.
وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع “آريا” المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وقدّر المجلس المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط تهريب نحو “47” مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا في إندونيسيا.
ثانياً:
تفويض رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
ثالثاً:
تفويض رئيس جامعة جدة بالتباحث مع معهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة جدة ومعهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة غانا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
سادساً:
تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة وغرفة الحسابات في طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
سابعاً:
الموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.
ثامناً:
الموافقة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليه. وفق “أخبار 24”.
تاسعاً:
الموافقة على إنشاء أسواق حرة – بحسب الحاجة – في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
عاشراً:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “سابقاً”، والمركز الوطني للتنافسية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
الموافقة على تعيين فهد بن عبدالرحمن بن هذلول الدوسري على وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يُطلع #مجلس_الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها، من فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية.#واس pic.twitter.com/1DrguyH2UA
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 6, 2022