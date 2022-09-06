أعلنت وزارة الطاقة اليوم (الثلاثاء) عن عزمها زيادة نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة لتصل إلى 75% في 2030.
وأكدت الوزارة أن منظومة الطاقة تواصل مع كافة الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص تنمية وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطين لدى المنظومة.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على توطين قطاع المعدات والمشتريات والخدمات وأعمال الهندسة.
كما أنها تعمل على توطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقة كالبترول والغاز وقطاع المرافق (الكهرباء والماء)، والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والهيدروجين وإدارة الكربون وكذلك القطاع البحري والطاقة النووية.
وفق “أخبار 24”.