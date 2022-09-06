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جديد المحليات > “الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم ناصر الحنيني
06/09/2022   5:05 م

“الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم ناصر الحنيني

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم ناصر بن يحيى بن ناصر الحنيني.

وذكرت أن المتهم مواطن وسيتم النظر في الدعوى المقامة ضده لدى الدائرة الثلاثية الثالثة وذلك في يوم الإثنين الموافق 23 / 2 / 1444هـ، في الساعة التاسعة صباحاً.

وأشارت إلى أن هذا الموعد البديل جاء بعد تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضّح لديها. وفق “أخبار 24”.

ودعت المحكمة المدعى عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

“الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم ناصر الحنيني

جديد المحليات
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