“الترفيه” تصدر 449 ترخيصًا وتصريحًا لمختلف نشاطات القطاع خلال أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه إصدار بوابة الترفيه نحو 449 ترخيصًا لمنشآت القطاع خلال شهر أغسطس.
وأوضحت أنه بذلك يتجاوز إجمالي التراخيص المصدرة منذ انطلاقة البوابة 8 آلاف ترخيص في مختلف النشاطات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفتت إلى أنه تم إصدار 159 تصريح تنظيم فعالية ترفيهية خلال أغسطس الماضي، و157 تصريحًا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، و71 تصريحًا لإقامة عرض ترفيهي، و18 ترخيصًا لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية.
كما أصدرت البوابة 16 شهادة اعتماد لتنظيم وإدارة الحشود، و12 ترخيصًا لتشغيل المرافق الفنية، و9 تراخيص لمراكز ترفيهية، و7 شهادات اعتماد لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.
وفق “أخبار 24”.