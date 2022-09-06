إتاحة تصاريح العمرة عبر “اعتمرنا” لمقيمي دول الخليج حاملي التأشيرة السياحية وأمريكا و”شنغن”

أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة إصدار تصاريح العمرة والزيارة لمقيمي دول الخليج حاملي التأشيرة السياحية، عبر تطبيق “اعتمرنا”.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم ضمن حلول وخيارات متنوعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول المجلس، وكذلك الحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، يمكنهم قبل القدوم للمملكة حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق “اعتمرنا”. وفق “أخبار 24”.
وشهد موسم العمرة للعام الهجري الجاري 1444هـ تسهيلات عدة في إجراءات قدوم المعتمرين لأداء العمرة لتشمل عدة أنواع من التأشيرات يتاح للحاصلين عليها تأدية العمرة، وتشمل: تأشيرات الزيارات العائلية للمقيمين داخل المملكة، والزيارات الشخصية لأحد المواطنين، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، والتأشيرات السياحية عند الوصول للحاصلين على تأشيرة “الشنغن” ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من الأنواع.