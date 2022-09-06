أحدها يفوق عمره 130 عاماً .. مشروع ولي العهد يجدد المساجد التاريخية بالقصيم وحائل ويعيد قيمتها الجوهرية

جددت المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مساجد منطقتي القصيم وحائل عبر تجديد هياكلها، وترميمها وإعادة بنائها بأحدث الطرق الهندسية وحمايتها من آثار التقادم والتساقط والتهدم.
وفيما يلي أبرز المساجد في القصيم وحائل، والتي يستهدف المشروع تطويرها بما لا يؤثر على ملامحها وخصائصها:-
مسجد الرويبة
يعد مسجد الرويبة أحد أقدم المساجد التراثية المبنية على الطراز النجدي، ويفوق عمره 130 عاماً، وكان مقراً للصلاة والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، كما كان دارا لتعليم القراءة والكتابة ومختلف العلوم. وفق “أخبار 24”.
ويبعد المسجد نحو 7.5 كم جنوب شرق بلدية مدينة بريدة، وتم ترميمه لأول مرة عام 1364هـ، وبقي على حاله، ولا تزال الصلاة قائمة فيه حتى اليوم، وتبلغ مساحته قبل الترميم 203.93 م²، فيما ستزداد بعد ترميمه من قبل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية إلى 232.61 م²، كما سترتفع طاقته الاستيعابية من 60 إلى 74 مصليا.
مسجد فيضة أثقب
يقع المسجد بمركز فيضة أثقب في جنوب غرب منطقة حائل، ويعد المسجد أحد أقدم جوامع المنطقة، وبُني عام 1365هـ من قبل الشيخ محسن بن شويلع، وفي عام 1380هـ خضع للتجديد، وتلت ذلك عدة ترميمات، وكان مقراً لإقامة صلاة الجمعة والجماعة، حتى توقفت الصلاة فيه عام 1418هـ؛ لتنتقل بعد ذلك إلى أحد المساجد المجاورة له.
ويجري تطوير المسجد باستخدام تقنيات حديثة تضمن بقاء المظاهر التاريخية لهيكل المسجد وأروقته الداخلية والخارجية، وتصل مساحة المسجد قبل الترميم 403.43 م²، وستزداد بعد ترميمه من قبل المشروع إلى 461.12 م²، وستصل طاقته الاستيعابية إلى 199 مصلياً بعد أن توقفت فيه الصلاة قبل 24 عامًا.