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جديد المحليات > عبر منصة تجمع قادة العالم.. “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء” تعودان للواجهة نوفمبر المقبل (فيديو)
06/09/2022   10:27 م

عبر منصة تجمع قادة العالم.. “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء” تعودان للواجهة نوفمبر المقبل (فيديو)

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تعود قمة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء إلى الواجهة مجددًا نوفمبر المقبل.

وكشفت مبادرة “السعودية الخضراء” عن منصة ستجمع قادة العالم لتسليط الضوء على التطورات التي تمت على مدار العام الماضي.

وأوضحت أنه سيتم الكشف عن مبادرات جديدة، كما سيتم إبراز التقدم الذي تم إحرازه على مستوى مشاريع تعزيز العمل المناخي.وفق “أخبار 24”.

عبر منصة تجمع قادة العالم.. “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء” تعودان للواجهة نوفمبر المقبل (فيديو)

جديد المحليات
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