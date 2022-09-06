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جديد المحليات > معلمة سعودية تحصل على ميدالية ذهبية عن اختراعها “شريط انتهاء صلاحية مبتكر”
06/09/2022   10:27 م

معلمة سعودية تحصل على ميدالية ذهبية عن اختراعها “شريط انتهاء صلاحية مبتكر”

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حصلت المعلمة نوف الدوسري على الميدالية الذهبية وبراءة اختراع عن اختراعها (شريط انتهاء الصلاحية المبتكر)، وذلك ضمن مشاركتها بمعرض كيوي للمرأة المخترعة في مدينة سول بكوريا الجنوبية، والذي ضم مشاركين من عدة دول مختلفة من ضمنها المملكة.

وأكدت الدوسري لـ”أخبار 24″ أن اختراعها عبارة عن استبدال طباعة التواريخ على المنتجات بشريط لاصق مائي متدرج الألوان من الفاتح الصالح للاستهلاك إلى اللون الغامق المنتهي الصلاحية، مبينة أن الشريط مصنوع من سائل زجاجي يستفيد منه أيضاً ذوو الاحتياجات الخاصة من خلال وضع الشريط بشكل متعرج، ما يدل على انتهاء صلاحيته.

وأوضحت أن مشاركتها جاءت بهدف طرح فكرة لمعرفة صلاحية المنتج، وحل مشكلة الغش التجاري، بالإضافة إلى المساهمة بمساعدة من لا يستطيع قراءة التاريخ بالميلادي أو عدم وضوحه على المنتج.

وتتبع المعلمة الدوسري لتعليم بيشة بتخصص الدراسات الإسلامية، مؤكدة أن تخصصها لم يعُقها عن الوصول والتميز في المجال التقني حيث تعتبره شغفها.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الدوسري حصلت على لقب معلم خبير من مايكروسوفت للتعليم الابداعي للمرة الخامسة على التوالي، كما أنها حاصلة على جوائز وبراءات اختراع نظير مشاركاتها الرقمية، حيث فاز مشروعها (صناعة المستقبل) على مستوى المملكة، وعُرض في مؤتمر تبادل الخبرات السعودي، كما فازت في مسابقة تمكين اللغة العربية على المستوى الوطني.

معلمة سعودية تحصل على ميدالية ذهبية عن اختراعها "شريط انتهاء صلاحية مبتكر"

معلمة سعودية تحصل على ميدالية ذهبية عن اختراعها “شريط انتهاء صلاحية مبتكر”

جديد المحليات
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