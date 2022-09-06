“البلدية والقروية” توضح أبرز مخالفات مرافق الضيافة

استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز مخالفات مرافق الضيافة في المملكة.
وشملت المخالفات عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع، وعدم سداد الرسم في غضون 15 يومًا من نهاية كل شهر ميلادي، وعدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون المدة نفسها، واحتساب رسم مختلف عن المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المستحق.
كما شملت عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل، ومزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى عدم توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات، ومزاولة نشاط إضافي بجانب المرخص له دون الحصول على ترخيص. وفق “أخبار 24”.