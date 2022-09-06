نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البلدية والقروية” توضح أبرز مخالفات مرافق الضيافة
06/09/2022   10:26 م

“البلدية والقروية” توضح أبرز مخالفات مرافق الضيافة

+ = -
183

استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز مخالفات مرافق الضيافة في المملكة.

وشملت المخالفات عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع، وعدم سداد الرسم في غضون 15 يومًا من نهاية كل شهر ميلادي، وعدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون المدة نفسها، واحتساب رسم مختلف عن المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المستحق.

كما شملت عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل، ومزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى عدم توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات، ومزاولة نشاط إضافي بجانب المرخص له دون الحصول على ترخيص. وفق “أخبار 24”.

“البلدية والقروية” توضح أبرز مخالفات مرافق الضيافة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226312.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.