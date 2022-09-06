“عقارات الدولة” تدرب 280 متخصصًا لـ100 جهة حكومية على منصة “انتفاع” المعنية بخدماتها

نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة سلسلة لقاءات تعريفية وورشًا تدريبية لآلية عمل منصة “انتفاع” لخدمات عقارات الدولة.
وشارك بورش العمل واللقاءات 280 متخصصاً لأكثر من 100 جهة حكومية، وذلك ضمن جهود الهيئة للتعريف بمنصة “انتفاع”، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد.
وأكد المشرف على مشروع التحول الرقمي للأنظمة العقارية، ماجد عنزان، أن الهيئة تعمل على استكمال أعمال التكامل والربط بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أن استقبال طلبات الاحتياج العقاري للجهات الحكومية أصبح إلكترونياً منذ مطلع سبتمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.