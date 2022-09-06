“النرجس” و”العارض” أعلى أحياء الرياض بمساحات الأراضي البيضاء

كشف برنامج الأراضي البيضاء، اليوم (الثلاثاء)، أعلى الأحياء بمساحات الأراضي البيضاء في الرياض.
وأوضح أن حيي النرجس والعارض يحويان أعلى أراض بيضاء مطورة غير معمورة، بمساحات إجمالية تجاوزت 4 ملايين م2، ويمكن أن توفر أكثر من 13.5 ألف منتج سكني في حال إعمار هذه المساحات.
وأكد أن مساحات الأراضي المطورة غير المعمورة في حي النرجس تبلغ 2.3 مليون م2، بينما تجاوزت مساحات الأراضي البيضاء في حي العارض 1.6 مليون م2.
وأشار إلى إمكانية توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الأحياء السكنية التي تتضمن أراضي بيضاء تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية ضمن النطاق المعلن في مدينة الرياض، الأمر الذي يحقق توازنًا بين العرض والطلب على المنتجات السكنية في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن تسجيله أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء المطورة التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية من الرسوم في 21 حيًا سكنيًا في مدينة الرياض؛ والتي تُعد الأعلى من حيث مساحات الأراضي فيها، ما يمثل أكثر من 63% من إجمالي المساحات المسجلة البالغة 25 مليون م2، بعد إصدار فواتير الدورة الأولى من المرحلة الثانية في 15 أغسطس على أراض في 100 حي بالرياض.