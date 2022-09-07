من تعديلات اللائحة.. “الزكاة والضريبة” توضح مثالاً لاستثناء عقار من ضريبة التصرفات العقارية

عرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مثالاً توضيحياً لأحد تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية التي استثنت تصرفات إضافية من استحقاق الضريبة.
وبينت الهيئة أنه يستثنى من الضريبة التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.
ومثلت الهيئة بأن يقوم شخص “محمد” بنقل أرض مملوكة له لمطور عقاري ليتم بناء عدد من الوحدات السكنية عليها، ويتم الاستثناء في حال تحقق أمرين؛ الأول عندما يكون المطور العقاري مرخصاً لمزاولة أنشطة البيع على الخارطة.
والأمر الثاني هو أن يكون العقار الذي نقله “محمد” مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، ومرخصاً له بذلك.
وفق “أخبار 24”.