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جديد المحليات > قبل اجتماع اليوم.. وزراء خارجية الكويت وقطر والبحرين يصلون المملكة (صور)
07/09/2022   7:02 ص

قبل اجتماع اليوم.. وزراء خارجية الكويت وقطر والبحرين يصلون المملكة (صور)

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استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس (الثلاثاء)، وزراء خارجية دول الكويت وقطر والبحرين لدى وصولهم إلى المملكة.

وكان “الخريجي” في استقبال كلٍ من: وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وفق “أخبار 24”.

وتنطلق اليوم (الأربعاء)، أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

 استقبال وزراء الخليج

استقبال وزراء الخليج

استقبال وزراء الخليج

قبل اجتماع اليوم.. وزراء خارجية الكويت وقطر والبحرين يصلون المملكة (صور)

جديد المحليات
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