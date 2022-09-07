سكان المملكة ينفقون 13.5 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟

استعرض البنك المركزي السعودي، أمس (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (28 أغسطس – 3 سبتمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح البنك المركزي أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 13.5 مليار ريال؛ حيث أنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، وملياري ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.9 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.4 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفق سكان المملكة 787 مليون ريال على محطات الوقود، و874 مليون ريال على الملابس والأحذية، و849 مليون ريال على الصحة، و736 مليون ريال على النقل، فيما أنفقت 228 مليون ريال على المجوهرات، و420 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و380 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و219 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقت 341 مليون ريال على الأثاث، و295 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و108 ملايين ريال على المنافع العامة، و116 مليون ريال على الاتصالات، و943 مليون ريال على التعليم.