برعاية stc و”المحتوى المحلي”.. هواوي توقع اتفاقية لتطوير مصنع لتوطين صناعة الطاقة الرقمية بالمملكة

أعلنت مجموعة stc عن رعايتها اتفاقية الشراكة للتوطين المحلي وصناعة الطاقة الرقمية التي وقعتها شركة “هواوي” أحد شركاء مجموعة stc، مع الشركة الوطنية، الأول للاتصالات والصناعة، كما رعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الاتفاقية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية.
وتساهم الاتفاقية في تطوير قطاع الطاقة الرقمية وتوطين صناعتها، والتي تعد من أهداف برنامج روافد التابع لمجموعة stc الذي يهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات من شركة هواوي بالتعاون مع شركة الأول للاتصالات والصناعة، من خلال دعمها بقدرات وخبرات التصنيع الاحترافية ونقل المعرفة للكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل والمساهمة في سلاسل الإمداد المحلية في المملكة.
وتأتي هذه الشراكة تفعيلاً للاتفاقية التي وقعتها مجموعة stc مع هواوي في مؤتمر leap والتي تعتبر امتداداً لمبادرة إنشاء مصنع لتوطين الطاقة الرقمية لدعم قطاع مراكز البيانات في المملكة.
وتضمنت الاتفاقية أن تقوم شركة الأول للاتصالات والصناعة بتقديم موقع المصنع فيما تتولى “هواوي” إعادة تأهيل خطوط إنتاج متكاملة للمصنع وتجهيز المكاتب ومركز للتدريب ودعم الإنتاج بالإضافة الى مرافق للتخزين. كما تضمنت الاتفاقية بحث سبل التعاون المستقبلية في فرص أخرى للتوطين داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتعد الاتفاقية خطوة عملية لدعم زيادة نسبة المحتوى المحلي، وذلك من خلال توفير معدات الطاقة الرقمية محلياً، مما يزيد من مواكبة التقنيات عالمياً وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال ودعم الابتكار، والذي سيساهم في تطوير المحتوى المحلي والتحول الرقمي وتوفير العديد من الحلول الرقمية التي تعزز من نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة.