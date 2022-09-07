“الصحة”: كف يد موظف قام بتصوير مريضة في منشأة صحية وإحالته إلى النيابة العامة

أصدرت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، بياناً بشأن مقطع فيديو متداول لموظف يعمل في إحدى المنشآت الصحية قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها للمنشأة الصحية.
وأكدت الصحة رفضها التام لهذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى ولن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.
وأصدرت قرارها بكف يد الموظف عن العمل وجرى إيقافه من قبل الجهات المختصة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتحرص الصحة على متابعتها لكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بكافة المنشآت الصحية انطلاقاً من مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية، والجدير بالذكر أن الرقم 937 يستقبل البلاغات عن جميع المخالفات الصحية والتي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.
وفق “أخبار 24”.