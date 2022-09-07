فيصل بن فرحان يصطحب وزراء خارجية دول الخليج وآسيا الوسطى في جولة بحي طريف التاريخي

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس (الثلاثاء)، عدداً من وزراء خارجية دول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، والأمين العام لمجلس التعاون، في حي طريف التاريخي بمحافظة الدرعية.
جاء ذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي ستُعقد اليوم في مدينة الرياض.
واصطحب الوزير نظراءه وزراء الخارجية في جولة على عددٍ من الأماكن التاريخية في حي طريف التاريخي، وشملت متحف الدرعية، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومتحف الخيل العربي، والمتحف الحربي، كما اطلعوا على عرض مرئي على قصر سلوى يحكي تاريخ جوهرة المملكة وأمجادها، وحاضرها المتطور، ورؤيتها المستقبلية.وفق “أخبار 24”.
كما أقام وزير الخارجية حفل عشاء على شرف ضيوفه الوزراء المشاركين في الاجتماعات الوزارية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.