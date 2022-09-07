7 أيام لانتهاء المهلة .. “البيئة” تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة لسرعة الإفصاح عنها

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإسراع بالإفصاح عن آبارهم؛ قبل انتهاء مهلة الإفصاح، تجنبًا للغرامة المالية.
وذكرت أن مهلة الإفصاح ستنتهي في 19 صفر الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن الإفصاح عن الآبار من خلال بوابة “نما” الإلكترونية، وذلك من خلال اختيار خدمة “إفصاح عن بئرٍ غير مرخصة”.
وأضافت أن شهادة الإفصاح تُمكّن صاحبها من الحصول على خدمات تعميق، أو تنظيف، أو حفر بئر بديلة، متى ما انطبقت عليه شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية.وفق “أخبار 24”.
ونبهت بأن الإفصاح يشمل كافة الآبار غير المرخصة، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو حضرية؛ الحكومية منها أو الخاصة، مبينةً أن الآبار الجدِية، أو المشتركة، أو آبار الورثة؛ يكفي أن يُفصح عنها أحد المستفيدين نيابة عن الآخرين، على أن يُكتب في شهادة الإفصاح “بئر مشتركة” أو “بئر ورثة”.