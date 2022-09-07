مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والوفيات والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 108 إصابات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 6 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814088 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى انخفاض حالات الوفاة، إذ سجلت حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9310 حالات.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 5 حالات غرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية، ليبقى إجمالي عدد الحالات الآن 34 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 119 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801254 حالة.