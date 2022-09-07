في استطلاع لمركز الحوار الوطني.. ربع المواطنين لم يسمعوا بمبادرة السعودية الخضراء

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عامًّا حول التشجير في المملكة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 2098 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة (77% ذكور و23% إناث)، أن 76% من المشاركين سمعوا بمبادرة “السعودية الخضراء”.
وأبانت أن 33% من المشاركين رأوا أن أسباب تدهور الغطاء النباتي في المنطقة التي يسكنون بها كان بسبب السلوكيات البشرية، بينما أرجع 59% ذلك للتغير في المناخ، فيما أشار 3% إلى أن التدهور كان بسبب النمو الكبير في أعداد الماشية، و5% يرون أن سببه أنشطة التعدين.
وأوضحت النتائج أن 22% من المواطنين يرون أن التشجير له فوائد اجتماعية مثل تعزيز جودة الحياة والصحة العامة والترفيه، و69% يعتقدون أن فوائده بيئية مثل تلطيف الطقس والحد من الغبار وتحسين جودة التربة، أما 9% فيرون أن التشجير له فوائد اقتصادية مثل تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص وظيفية في المجتمعات المحلية ومنتجات غذائية وطبية.وفق “أخبار 24”.
وحول تقييم المواطنين لمشاركة الأهالي في جهود تشجير المدينة أو القرية التي يقيمون فيها، يرى 21% أن جهود التشجير عالية، و32% متوسطة، و47% منخفضة.