الأعلى منذ 11 عاماً.. الناتج المحلي ينمو بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني 2022

قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن اقتصاد المملكة حقق النمو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2011، بتحقيقه نمواً بمقدار 12.2% خلال الربع الثاني من العام 2022م.
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً للتقديرات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، وبنسبة 2.2% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام.
وأرجعت هذا النمو بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%على أساس سنوي، و4.4 %على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%على أساس سنوي، و4.5% على أساس ربعي.
وأبانت أن الأنشطة الحكومية سجلت نموًا بنسبة 2.4%على أساس سنوي، كما حققت نموًا بمقدار 0.4% على أساس ربعي.
وأشارت الهيئة إلى أن الصادرات حققت ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2% على أساس سنوي، و5.2% على أساس ربعي، فيما سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 18.3%على أساس سنوي، وشهدت انخفاضًا بمقدار 4.4% على أساس ربعي.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن جميع الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 23.5% و5.1%على أساس ربعي، تليها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 16.6%، في حين شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضا بمقدار 2.6%على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 16.4%على أساس سنوي، و12.4%على أساس ربعي.