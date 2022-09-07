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جديد المحليات > “الحياة الفطرية” توضح أبرز مخالفات صيد الكائنات البرية
07/09/2022   2:25 م

“الحياة الفطرية” توضح أبرز مخالفات صيد الكائنات البرية

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أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 11 مخالفة، تعد الأبرز بين مخالفات الصيد وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وأشار المركز إلى أن هذه المخالفات تتمثل في: الصيد دون ترخيص، والصيد في أماكن أو أوقات محظورة، وعدم حيازة ترخيص أثناء الصيد.

ومن بين المخالفات أيضًا صيد أنواع محظورة من الكائنات الفطرية، أو صيد الحوامل من الكائنات الفطرية، أو صيد صغار الكائنات الفطرية، أو عرض الكائنات البرية المصيدة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن بين أبرز المخالفات أيضًا: بيع الكائنات الفطرية المصيدة وتصديرها دون ترخيص، واستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، إضافة إلى استخدام الأسلحة النارية وبنادق الرش والمصايد والشباك.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

“الحياة الفطرية” توضح أبرز مخالفات صيد الكائنات البرية

جديد المحليات
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