“البنك المركزي”: الخميس 22 سبتمبر إجازة للبنوك بمناسبة اليوم الوطني

أفاد البنك المركزي السعودي بمنح البنوك إجازة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الذي سيوافق يوم الجمعة 23 من الشهر ذاته.
وشدد على البنوك ومراكز الصرافة فتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك أو مراكز الصرافة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترة معينة خلال إجازة اليوم الوطني.
كما طالب البنوك بإبلاغه بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة، مضيفا أنه على شركات التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي خلال إجازة اليوم الوطني لتلبية احتياجات المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.وفق “أخبار 24”.