برعاية خادم الحرمين.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق 14 من الشهر الجاري

أكملت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42 التي تنطلق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتنطلق المسابقة في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 14 إلى 25 من الشهر الحالي، وذلك بمشاركة 153 متسابقاً يمثلون 111 من دول العالم، في حين تقدر قيمة جوائزها 2.7 مليون ريال.
من جهته، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن مجموع المشاركين في جميع دورات المسابقة حتى هذه الدورة أكثر من 6 آلاف متسابقاً من أنحاء العالم، لافتا إلى أن المسابقة تتكون من خمسة فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الفرع الثاني من المسابقة يتمثل في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، في حين يركز الفرع الثالث على حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع على حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، أما الفرع الخامس فسيكون عن حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهو خاص بمرشحي الدول غير ذات العضوية في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد أن هذه المسابقة تشجع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله عز وجل، وتذكي روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام ودعم للمسابقة.