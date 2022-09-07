أعلنت منصة “مدرستي”، إتاحة التسجيل في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية للمدارس المستهدفة بتطبيق البرنامج؛ اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وقالت المنصة، إن التسجيل في البرنامج متاح لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي؛ وسيستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 14 صفر.
وأبانت أن التسجيل يتم من خلال عدة خطوات تبدأ بتسجيل الدخول في نظام “نور”، ثم الضغط على أيقونة “تحديد مسارات إضافية”، ومن القائمة المتاحة يتم اختيار المسار الإضافي الذي يرغب الطالب في دراسته إضافة للمسار العام المسكن عليه، ثم الضغط على “إضافة”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه يجب على الطالب ترتيب رغباته من قائمة المسارات التخصصية المتاحة، وبعد ذلك عليه الضغط على أيقونة “حفظ”.