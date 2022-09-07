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جديد المحليات > صندوق التنمية الوطني يعتمد برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بـ300 مليون ريال
07/09/2022   4:59 م

صندوق التنمية الوطني يعتمد برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بـ300 مليون ريال

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أعلن صندوق التنمية الوطني عن اعتماد برنامجٍ لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال، وذلك لتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

ويهدف البرنامج إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، التي ستُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة من خلال التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة.

كما سيسهم البرنامج في إيجاد بيئة مُحفّزة لاستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، ودعم الفِرَق الرياضية في المنافسات الدولية التي تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم. وفق “أخبار 24”.

وأوضح محافظ صندوق التنمية الوطني، ستيفن جروف، أن اعتماد هذا البرنامج يأتي كمرحلة أولى ضمن مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها الصندوق لتنمية وتمكين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتعزيز دوره في الأثر الاقتصادي للمملكة، مبينًا أن الإعلان عن المنتجات والحلول التمويلية التي يطورها البرنامج بالتعاون مع الشركاء سيكون بنهاية العام الجاري.

صندوق التنمية الوطني يعتمد برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بـ300 مليون ريال

جديد المحليات
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