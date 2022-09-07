مشروع ولي العهد يجدد الهوية التاريخية لمساجد تبوك والحدود الشمالية بوسائل حديثة

شملت أعمال المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية؛ مساجد من منطقتي تبوك والحدود الشمالية، من خلال ترميمها وتجديدها بتقنيات حديثة وأساليب تحافظ على هويتها التاريخية.
ويستهدف المشروع في هذا الإطار مسجدين من أبرز مساجد منطقتي الحدود الشمالية وتبوك، وفي السطور التالية نبذة عن تاريخهما:
مسجد الجامع
يعد أحد أقدم وأشهر المساجد في تبوك، وهو يقع في حي البلد، قرب الميناء القديم لمحافظة ضباء، وأطلق عليه أسماء أخرى، هي: جامع البحر، وجامع الساحل، وجامع السوق، وجامع عبدالله بن مسعود، وخضع للبناء 4 مرات.
وتمت إحاطة المسجد في أول بناء له بالحجارة من قِبل رجل ينتمي إلى قبيلة العريني، فيما كان بناؤه الثاني على يد عبدالله بن سليم الشهير بالسنوسي عام 1373هـ، أما بناؤه الثالث فكان على نفقة الملك عبدالعزيز، والرابع والأخير قبل التطوير الحالي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، ولا زالت الصلاة في البناء نفسه حتى اليوم.
وتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 947.88 م²، وستزداد بعده إلى 972.23 م²، وسترتفع طاقته الاستيعابية من 750 مصلياً إلى 779 مصلياً، بعد تطويره بتقنيات حديثة وأساليب تحافظ على هويته التاريخية.وفق “أخبار 24”.
مسجد قرية الدويد
يعد أحد أقدم مساجد المنطقة؛ بُني قبل نحو 80 عاماً في قرية الدويد التابعة لمحافظة العويقلية، وتبلغ مساحته قبل التطوير 137.5 م²، وستزداد بعد ترميمها بمواد عالية الجودة ومبنية وفقاً لمعايير مختلفة عن المباني الحديثة إلى 156.01 م²، وستبلغ طاقته الاستيعابية 54 مصلياً، بعد أن كانت الصلاة متوقفة فيه خلال الأعوام السابقة.