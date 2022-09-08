لأول مرة في تاريخه.. 200 ألف مناولة للحاويات بميناء الملك عبدالعزيز خلال شهر

كشف مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام فهد العامر أن الميناء حقق رقماً قياسياً في مناولة الحاويات لأول مرة في تاريخه خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 200 ألف حاوية، وهذا الرقم لم يتحقق منذ إنشاء الميناء في مناولة الحاويات.
جاء ذلك خلال استضافة غرفة الشرقية،، أمس (الأربعاء)، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، في لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال بحضور رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، وحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين.
وأشار العامر إلى وجود زيادة قدرها 8% في مناولة الحاويات خلال الثمانية أشهر الأخيرة من العام الحالي 2022 عن العام الماضي 2021 .
وأوضح العامر خلال عرض عن أبرز الإنجازات التي تحققت والتي تتم حالياً على أرض الميناء وأبرزها مشروع الجهد المنخفض والمتوسط بالميناء في مرحلته الأولى بتكلفة تقدر بحوالي 340 مليون ريال.
وبين أنه تم تنفيذ مشروع لخدمة الشحن المباشرة التي تربط الصين بمنطقة الخليج ومن الدمام إلى شنغهاي، كما تم توقيع مذكرات التفاهم مع إحدى الشركات لتحويل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء ذكي، وتم تنفيذ الاتفاقية، كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي إقليمي بالميناء على مساحة 81 ألف متر مربع بتكلفة تقدر بـ 100 مليون ريال .وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الميناء بصدد إقامة مشاريع حيوية عملاقة منها استكمال وتطوير وتوسعة البنية التحتية، وتعميق حوض رصيف البضائع السائبة الغربي، وتوريد وتركيب مولدات احتياطية، وربط محطة توليد الكهرباء الجديدة، ومحطة استقبال الطاقة، وإنشاء مجمع مبانٍ للدفاع المدني .
وقال العامر إن الميناء يسابق الزمن لتحقيق أرقام متقدمة في مناولة الحاويات في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، وأشار إلى أن التحدي الذي أعلنه سمو ولي العهد من أجل وصول 40 مليون حاوية عبر موانئ المملكة يضع كافة الموانئ أمام مسؤولية كبرى.