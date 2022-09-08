الاتحاد يعلن تلقيه موافقة مركز التحكيم الرياضي على تعليق عقوبة “حمدالله”

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، الأربعاء، عن تلقية موافقة من مركز التحكيم الرياضي على تعليق عقوبة مهاجمه عبدالرزاق حمدالله.
وقال الاتحاد في بيان رسمي له، إنه تلقى خطابا يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة بحق لاعب الفريق حمدالله.
وأشار الاتحاد في بيانه، أن بعد هذا القرار يحق للاعب حمدالله المشاركة مع الفريق بدءا من المباراة المقبلة أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، قررت في وقت سابق، إيقاف محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
كما قررت حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.