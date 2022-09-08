نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو : سيتم تشغيله بشراكة ثلاثية.. إعلان نجاح خط إنتاج أول مصنع لهياكل الطائرات بالمملكة
08/09/2022   1:56 م

بالفيديو : سيتم تشغيله بشراكة ثلاثية.. إعلان نجاح خط إنتاج أول مصنع لهياكل الطائرات بالمملكة

+ = -
781

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، نجاح فريق العمل المشترك لمشروع خط إنتاج أول مصنع لهياكل الطائرات من المواد المركبة بالمملكة.

وسيتم تشغيل الخط من قبل شركة سامي للمواد المركبة، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، وتحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وهنأت هيئة الصناعات العسكرية، الفريق المشترك بالنجاح الذي تحقق، مبينة أن هذا المشروع الرائد سيدعم مسيرة التوطين الطموحة، وسيسهم في تنمية المحتوى المحلي وتنوع الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : سيتم تشغيله بشراكة ثلاثية.. إعلان نجاح خط إنتاج أول مصنع لهياكل الطائرات بالمملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.