بالفيديو : سيتم تشغيله بشراكة ثلاثية.. إعلان نجاح خط إنتاج أول مصنع لهياكل الطائرات بالمملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، نجاح فريق العمل المشترك لمشروع خط إنتاج أول مصنع لهياكل الطائرات من المواد المركبة بالمملكة.
وسيتم تشغيل الخط من قبل شركة سامي للمواد المركبة، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، وتحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وهنأت هيئة الصناعات العسكرية، الفريق المشترك بالنجاح الذي تحقق، مبينة أن هذا المشروع الرائد سيدعم مسيرة التوطين الطموحة، وسيسهم في تنمية المحتوى المحلي وتنوع الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
تحقيقا لمستهدفات الرؤية الطموحة في رفع المحتوى المحلي من الصناعات المدنية والعسكرية بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
نحتفي مع شركاؤنا بنجاح الفريق المشترك لمشروع خط إنتاج أول مصنع هياكل الطائرات من المواد المركبة، والذي سيتم تشغيله عبر @SAMIDefense وبإشراف من @GAMI_KSA pic.twitter.com/h9UpkQIGO3
— مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) September 7, 2022
وفق “أخبار 24”.