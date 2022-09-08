“الخطوط السعودية” تفتح باب الحجز للرحلات الترددية لمشاهدة مباريات كأس العالم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إتاحة الحجوزات والمبيعات للرحلات الترددية التي تربط المملكة بدولة قطر خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022م.
وأوضحت الشركة الوطنية أن الرحلات الترددية تهدف إلى تشجيع السياحة في المملكة، إذ سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى جانب استقطاب عدد من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى أن هذه الرحلات الترددية تأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها “السعودية” مؤخراً مع الخطوط القطرية، ويتم بموجبها توفير تجربة سفر سهلة وميسرة لحضور مباريات كأس العالم القادمة دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن شبكة رحلات “السعودية” تصل إلى نحو 100 وجهة في 4 قارات حول العالم، كما أنه ومن خلال شراكتها مع تحالف “سكاي تيم” العالمي فهي تربط ضيوفها بشبكة التحالف والتي تبلغ 1,036 وجهة في 170 دولة، ويدعم ذلك أسطول طائراتها البالغ حالياً 144 طائرة متنوعة الطرازات