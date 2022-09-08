يقدم خدماته لدول الخليج.. إعلان إنشاء مركز الجينوم السعودي الألماني (WGS) بالرياض

أعلنت شركة وادي الدمام بالشراكة مع عدد من المستثمرين، وشركة “أرسينسس” الألمانية، إنشاء مركز الجينوم السعودي الألماني (WGS) في الرياض.
وقالت الشركة إن المركز سيبدأ بتوفير خدمات التشخيص الجيني الشامل لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي استنادًا إلى تقنيات التسلسل من الجيل القادم الأكثر تطورًا.
وجرى تدشين المركز بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
ويعتبر مركز الرياض واحداً من أكثر منظمات التكنولوجيا الحيوية الوراثية ابتكارًا في العالم، وسيوفر معرفته للأطباء، ويتعاون مع جميع صانعي القرار الطبي، ويدعم مواصلة تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية بالمملكة.
ويأتي إنشاء المركز تماشياً مع رؤية المملكة ومبادراتها المتمثلة في تفعيل الطب الوقائي وتسريع تنفيذ الاختبارات الجينية للتشخيص المبكر للأمراض، وخاصة أمراض السرطان والاضطرابات الوراثية النادرة، ومعالجة العنصر الوقائي في الطب الشخصي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح وزير الاستثمار أن إنشاء مركز الجينوم في المملكة، يعكس حرص واهتمام المملكة بتطوير القطاعات والمجالات النوعية، ومنها قطاع التقنية الحيوية، وجذب الاستثمارات إليها، مُشيراً إلى أن شركة وادي الدمام هي إحدى المبادرات الطموحة التي قامت المملكة بتطويرها لجذب الشركات الريادية ورواد الأعمال وتشجيعهم على القدوم إلى المملكة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لوادي الدمام عبد الرحمن العليان، أن المركز يعتبر عنصراً أساسياً لتأسيس المعرفة والخبرة في المنطقة، ويسهم في التحسين المستمر لأنظمة الرعاية الصحية الإقليمية، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام جميع المعرفة التي نجمعها هنا في الخطوة التالية للتطوير الاستراتيجي لنظام ديناميكي وحيوي للأدوية والتكنولوجيا الحيوية.