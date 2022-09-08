أعلنت وزارة الثقافة اليوم (الخميس) استضافة مهرجان K-CON في المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 01 أكتوبر في بوليفارد رياض سيتي.
وأوضحت الوزارة أن مدينة الرياض ستحتضن هذا المهرجان على مدار يومين متتالين بمشاركة نخبة من الفنانين الكوريين الذين سيقدمون ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية، بخلاف معرض مصاحب يسلّط الضوء على الثقافة الكورية، ومنطقة مخصصة لبيع المنتجات الكورية.
وأشارت إلى أن استضافة هذا المحفل العالمي في المملكة يأتي في سياق تفعيل الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية، وفي إطار التبادل الثقافي الدولي، واستقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.