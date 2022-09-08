المهندس حمد بن حنيش الصخابرة عميداً لــ #تقنية_الخرج

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تبارك منصات الخرج اليوم الإلكترونية للمهندس حمد بن حنيش الصخابرة بمناسبة تكليفه عميدا ل #تقنية_الخرج
ونسأل الله له التوفيق والسداد .
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