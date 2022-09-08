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جديد الخرج > مجتمع الخرج > المهندس حمد بن حنيش الصخابرة عميداً لــ #تقنية_الخرج
08/09/2022   8:09 م

المهندس حمد بن حنيش الصخابرة عميداً لــ #تقنية_الخرج

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تبارك منصات الخرج اليوم الإلكترونية للمهندس حمد بن حنيش الصخابرة بمناسبة تكليفه عميدا ل #تقنية_الخرج

ونسأل الله له التوفيق والسداد .

المهندس حمد بن حنيش الصخابرة عميداً لــ #تقنية_الخرج

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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