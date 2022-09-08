توقيع اتفاقية تعاون للحفاظ على التراث الوطني في حائل

وقعت هيئة التراث وهيئة تطوير منطقة حائل اتفاقية تعاون؛ لتعزيز الشراكة والتكامل والتعاون في المحافظة على التراث الوطني بالمنطقة، وصيانة مباني ومواقع التراث العمراني فيها.
وتشمل الاتفاقية حماية مواقع التراث الثقافي والمحافظة عليها في منطقة حائل، والتعاون في أعمال مواقع التراث العالمي، وأعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري، والتعاون المشترك في أعمال النشر العلمي لأعمال المسح والتنقيب، والمحافظة على مواقع التراث العمراني، وتطوير القرى التراثية، وأواسط المدن في المنطقة.
كما تضمنت الإسهام المشترك في ترميم وتأهيل وتشغيل واستثمار وتصنيف مباني التراث العمراني، والمشاركة في الإشراف على أعمال الترميم، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال الحرف والصناعات اليدوية من خلال التعاون في تأسيس بيوت للحرفيين ببعض محافظات منطقة حائل التي تعنى بالتأهيل والإنتاج والبيع والعرض للزوار، وتمكين وتدريب الحرفيين والحرفيات. وفق “أخبار 24”.