بالفيديو والصور.. الشباب يفوز على الطائي برباعية.. ويتصدر ترتيب دوري روشن

حقق نادي الشباب فوزًا ثمينًا على حساب الطائي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
وبدأ الشوط الأول بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين قبل أن يُشهر حكم المباراة في الدقيقة 9 بطاقة صفراء للاعب الطائي ألفا سيميدو ثم أشهر في الدقيقة 15 بطاقة صفراء للاعب الشباب فواز الصقور.
وسدد لاعب الشباب كرة في الدقيقة 23 تصدى لها حارس مرمى نادي الطائي ليواصل لاعبو الشباب المحاولات لخطف الهدف الأول. وتقدم الشباب بهدف بعد مرور 27 دقيقة.
ودفع المدير الفني لفريق الطائي بالدقيقة 37 باللاعب مختار الطائي بدلاً من محمد حرزان.
وسدد لاعب الطائي مبينزا كرة في الدقيقة 43 تصدى لها حارس فريق الشباب.
وسجل الشباب الهدف الثاني عن طريق أرون بوبيندزا من ركلة جزاء وضعها قوية على يسار حارس المرمى في الدقيقة “62”. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة “67” ضربة جزاء جديدة من نصيب الشباب بعد تعرض سانتي مينا لعرقلة من عبد الكريم سعود لاعب الطائي.
وسجل الشباب الهدف الثالث عن طريق خوانكا من ركلة جزاء وضعها أرضية قوية على يسار حارس المرمى.
وأحرز كارلوس جونيور الهدف الرابع لنادي الشباب بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق هتان باهبري يستلمها كارلوس جونيور ويراوغ المدافع ويسدد قوية في الشباك عند الدقيقة “82”.
وبهذه النتيجة برفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب دوري روشن بفارق الأهداف عن الهلال.
فيما توقف رصيد الطائي عند 6 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب.
#الشباب في أول 3 مباريات..
9 نــقــاط ✅🥇
11 هــدف ⚽️
3 كــلين شــيت 🧤
📺 شــاهد رباعــية اللـيوث في #الطائي ⬇️#الشباب_الطائي#SSC pic.twitter.com/4I7Q1Txv8l
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 8, 2022