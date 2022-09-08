كأس سوبر لوسيل.. تعرف على أهم 5 أسلحة في الزمالك المصري لمواجهة الهلال

يلتقي الزمالك نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة، في بطولة كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويُشارك الهلال في المباراة بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2021/2022 وكذلك نادي الزمالك بطل الدوري المصري عن الموسم الماضي.
ووصلت بعثة فريق الزمالك المصري، مساء (الأربعاء)، إلى العاصمة القطرية، الدوحة؛ استعدادًا لمواجهة الهلال.
ويدخل الزمالك المباراة المرتقبة أمام الهلال، متسلحا بالعديد من الأوراق التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.
ويرصد “سبورت 24” في هذا التقرير أهم 5 أسلحة يعتمد عليها مدرب الزمالك فيريرا.
محمود حمدي الونش
شارك اللاعب الدولي محمود حمدي الونش الموسم الماضي مع الزمالك في 25 مباراة في الدوري المصري، سجل خلاله هدفين وتلقى 4 بطاقات صفراء، كما لعب 7 مباريات في دوري أبطال أفريقيا سجل خلاله هدفا وتلقى بطاقة صفراء.
إمام عاشور
خاض لاعب الوسط إمام عاشور الموسم الماضي 29 مباراة في الدوري، وأحرز 5 أهداف كما صنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه في الزمالك، وحصل على 6 بطاقات صفراء. وفق “أخبار 24”.
ولعب عاشور مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 7 مواجهات، بالإضافة لمباراة في كأس مصر لم يسجل خلالها اي اهداف.
شيكابالا
شارك محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الزمالك في الموسم الماضي خلال 19 مباراة، وسجل هدفين وصنع مثلهم، ولعب 5 مباريات في دوري ابطال أفريقيا وصنع هدفا، كا لعب مباراة واحدة في كأس مصر.
أحمد سيد “زيزو”
حصد اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو لقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، برصيد 19 هداف وصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه طوال 30 مباراة خاضها مع الفريق الأبيض، كما تلقى 4 بطاقات صفراء طوال الموسم.
وخاض زيزو 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، كما لعب مباراة في كأس مصر.
سيف الدين الجزيري
لعب التونسي سيف الدين الجزيري 26 مباراة بقميص الزمالك في الدوري خلال الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.
وخاض الجزيري 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، مسجلا هدفا وصنع مثله، كما لعب مباراة في كأس مصر.