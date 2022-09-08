“هيئة الاتصالات” تصدر تقرير “GameMode” للربع الثاني من العام الجاري

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقرير “GameMode” للربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن هناك نسبة تحسن في زمن الاستجابة للألعاب بلغت 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تضمن التقرير إضافة مؤشرات زمن الاستجابة لـ3 ألعاب جديدة، بالإضافة إلى استحداث مؤشر جديد لقياس أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة.
وكشف تفوق منصة XBOX في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، بالمقارنة بسرعات الباقات لدى المستخدمين، وبنسبة وصلت إلى 87.9%، تليها منصة “PlayStation” بنسبة 82.5%، ومنصة “STEAM” ثالثاً بنسبة 76.5%.
وتصدرت “stc” قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة “PlayStation” بنسبة 85.9%، فيما حصلت “موبايلي” على الصدارة في منصتي: “XBOX” بنسبة 93.8%، و”STEAM” بنسبة 87.8%.
كما كشف التقرير في نسخته الأخيرة عن إضافة مؤشرات زمن الاستجابة لـ3 ألعاب جديدة، شملت لعبة: “ببجي موبايل PUBGMOBILE”، ولعبة “رينبو سيكس سيج Rainbow Six Siege”، ولعبة “روكيت ليغ Rocket League”.
وجاءت شركة “stc” في صدارة قائمة مقدمي الخدمات بمعدل زمن الاستجابة في “لعبة ليغ أوف ليجيندز League of Legends”، ولعبة “دوتا 2Dota2″، ولعبة “ببجي موبايل PUBGMOBILE”، ولعبة “وورلد أوف واركرافت World of Warcraft”، ولعبة “رينبو سيكس سيج Rainbow Six Siege”، ولعبة “روكيت ليغ Rocket League”، فيما تصدرت “موبايلي” في لعبة “ببجي PUBG”، ولعبة “أمونج أس Among Us”. وفق “أخبار 24”.
وأظهر التقرير الربعي وصول معدل متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة إلى 21 ملي ثانية، كما كشف عن بلوغ معدل زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 ملي ثانية، إضافة إلى وصول متوسط زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس المتنقل في المملكة لمعدل 27 ملي ثانية.
وعلى مستوى مناطق المملكة، أوضح التقرير تصدر شركة “موبايلي” لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق: حائل، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وجازان، ومكة المكرمة، والباحة، كما تصدرت “stc” مقدمي الخدمات في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، فيما تصدرت “زين” بمنطقتي: الرياض، وعسير.