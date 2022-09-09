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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة”: يجب سداد المستحقات قبل نقل ملكية السجل التجاري لمالك جديد
09/09/2022   12:19 م

“الزكاة والضريبة”: يجب سداد المستحقات قبل نقل ملكية السجل التجاري لمالك جديد

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد أو تحويل السجل يتعين على المالك السابق إيقاف الرقم الضريبي والرقم المميز بعد سداد مستحقات ما قبل نقل الملكية.

وبيّنت الهيئة، أن نقل ملكية السجل التجاري أو تحويله يتطلب الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة.

ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن اختيار إيقاف الرقم المميز، وبعد الموافقة على إيقاف التسجيل يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد.وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة”: يجب سداد المستحقات قبل نقل ملكية السجل التجاري لمالك جديد

جديد المحليات
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