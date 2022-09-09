بالصور.. غرفة الخرج تستقبل أول زيارة لسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة السيد دانغ سوان زونغ

استقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج الأستاذ رائد العبيد والأستاذ عبدالعزيز العالي والأستاذ عبدالله العسكر والأستاذ عبدالقادر العضياني ، صباح اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية Mr Dang Xuan Dung لدى المملكة ، يرافقه ممثل الشركات الفيتنامية في مقر الغرفة الرئيسي والملحق الأعمال التجاري الفيتنامي والمعرض المصاحب من منتجات فيتنامية متنوعة قرابة ٦٠ منتج ومادة استهلاكية بمشاركة من رجال وسيدات الأعمال وحضور إعلامي كبير يغطي الزيارة المهمة .
وأعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم بالزيارة الأولى المحلية للسفير والتي حظيت الغرفة بها مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع نظرائها في فيتنام، ومبيناً أهمية الاطلاع على كل ما يستجد من المشاريع التنموية التي تمثل فرصاً استثمارية جاذبة وواعدة في القطاعات المختلفة وأهمها السياحة والاستثمار .
وأوضح أن الغرفة لن تألو جهداً لتنمية الاستثمارات ولتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين بالتعاون مع السفارة الفيتنامية لدى المملكة العربية السعودية .
بدوره، عبر السفير الفيتنامي عن امتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الفيتنامية الاشتراكية بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين .
من جانبه أعرب سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة السيد دانغ سوان زونغ عن سعادته بزيارة غرفة الخرج والتي تعتبر أول زيارة له محلية ولمحافظة الخرج ، مؤكداً اهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وفتح آفاق أوسع بينهما .
وأعرب عن شكره للغرفة التي تسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون التجاري المشترك.